Nach Horror-Unfall mit einem Toten: 15 Monate Haft für Lenker

„Als ich zum letzten Mal auf den Tacho sah, fuhren wir 180 km/h. Danach hörte ich nur noch einen Knall, nach dem zweiten Überschlag hab ich mich verkrampft und versucht, nicht zu sterben“, schildert ein 19-Jähriger am Freitag im Zeugenstand vor dem Landesgericht St. Pölten die wohl schlimmsten Sekunden seines Lebens.

Es sind erstaunlich genaue Erinnerungen an einen verheerenden Unfall, der sich im Mai diesen Jahres im Ortsgebiet von Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) ereignet hatte. Ein voll besetzter Pkw war in den frühen Morgenstunden in Fahrtrichtung Traisen bei einer leichten Linkskurve von der Bundesstraße abgekommen und wie eine Rakete in den ersten Stock eines Hauses eingeschlagen.