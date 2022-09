Kinderfacharztstelle in St. Pölten musste 72-mal ausgeschrieben werden

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte jene Stadt, die laut eigener Beschreibung in Zukunft zu einer der führenden Regionen in Europa gehören will, ein großes Problem. Weit und breit war kein Kinderfacharzt zu finden, die Stelle blieb lange Zeit unbesetzt. Fassungslose Familien wandten sich in ihrer Verzweiflung schlussendlich sogar an die Medien. „Wir mussten“, erinnert sich St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler mit Entsetzen zurück, „die Stelle 72-mal ausschreiben, bis sich endlich jemand gefunden hatte.“

Mittlerweile können Familien im Primärversorgungszentrum im Süden der Landeshauptstadt gut versorgt werden, insgesamt habe sich die Situation leider aber nicht gebessert, betont der SPÖ-Politiker. „Wartezeiten von bis zu vier Monaten für einen Augenarzttermin sind einfach inakzeptabel“, meint Stadler.