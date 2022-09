Brisante Neonazi-Kontakte: Mann hortete sechs Tonnen Kriegsmaterial

Peter Binder will nicht reden. Der bekannte Neonazi und ehemalige Hauptverdächtige im Fall der Briefbombenattentate (bis Franz Fuchs überführt wurde, Anm), ist via Livestream in das Landesgericht St. Pölten zugeschaltet. Binder, der heuer nicht rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, sitzt derzeit im Gefängnis und sollte eigentlich Auskunft darüber geben, wer ihm zu seinem riesigen Waffenarsenal verholfen hatte. Ermittler hatten bei einer Hausdurchsuchung Sturmgewehre, Landminen und auch Maschinenpistolen entdeckt.