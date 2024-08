"Donauinsel für NÖ": SPÖ fordert Kauf der Korneuburger Werft

Es war Großes in der Korneuburger Werft geplant. Sehr Großes sogar. Jahrelang hat die Signa-Gruppe die Werbetrommel für das Projekt gerührt, das das ehemalige Schiffsbau-Areal direkt an der Donau verwandeln sollte: In einen Ort für Unterhaltung, einen Ort zum Zusammenkommen - aber vor allem in einen Ort zum Wohnen.