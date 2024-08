Frequency Festival: Musik zwischen Riesenrad und Rollerdisco

Nach viel Herz und Schmerz mit Ed Sheeran geht es beim Festival in St. Pölten am Donnerstag mit ein bisschen Pop, Punkrock, Deutschrap und Hitzewarnung weiter.

St. Pölten ist seit Mittwoch nicht nur Landeshauptstadt, Leider-Nein-Kulturhaupstadt, sondern auch noch Gastgeber einer feucht-fröhlichen Freiluftveranstaltung, bei der es auch um Musik geht: Das Frequency. Das Gute an diesem Festival ist ja der Austragungsort, also St. Pölten: Es gibt eine funktionierende Infrastruktur. Supermärkte, wo man einkaufen kann, Restaurants, in die man ausweichen kann, wenn einem am Campingplatz das Dosengulasch aus Wien-Inzersdorf oder die Asia-Fertignudeln schon beim Hals raushängen, und man nicht zwölf Euro für eine Portion Buffalo Wings und 14,50 Euro für eine Pizza Salami ausgeben will. Und: Man kommt von hier halbwegs schnell wieder weg – mit dem Auto oder den Öffis.

Öffentliches Interesse Das Festival steht aufgrund der aufgedeckten mutmaßlichen Terrorpläne im Zusammenhang mit den Wien-Konzerten von Taylor Swift unfreiwillig im Fokus des öffentlichen Interesses. Während halb Österreich mit Bauchweh auf das Festival blickt, nimmt es der Großteil der Festivalbesucher gelassen („Mir egal“) bis kämpferisch („Wir lassen uns den Spaß nicht nehmen“, wie bei einem Lokalausgenschein am Campingplatz zu hören war. Auch wenn die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verstärkt wurden, ist beim Besuch am Donnerstag am ersten Blick alles so wie immer.

Kostet extra Am zweiten Blick ist natürlich einiges auch anders: Mehr Polizei, verschärfte Kontrollen und noch mehr Zaun, der in der Gegen herumsteht. Aber ein Festival ist ja schon lange kein Ort der Freiräume mehr. Vielmehr ist es ein Ort des Konsums. Alles hat seinen Preis. Auch der Shuttle Bus, der einem vom Bahnhof in St. Pölten zum Festivalgelände bringt. Er kostet natürlich extra: 10 Euro. Damit löst man auch gleich eine Jahreskarte, kann also vier Tage lang mit dem Bus im Kreis fahren. Das Wasser (und Wasserlassen) ist dann aber im Preis für ein Festivalticket inbegriffen. Bezahlt wird ausschließlich "cashless". Um etwas konsumieren zu können, muss man sich online vorab registrieren und Geld auf sein Festivalband laden. Dabei muss man allerhand Fragen beantworten. Dafür darf man sich am Ende auch etwas wünschen: "Welchen Act wünscht du dir für Frequency 2024?" Da scheint jemand auf ein Update der Homepage vergessen zu haben.

Alles geht Das Frequency Festival will ein Festival für alle sein und niemanden ausschließen. So sagt es der Veranstalter (Barracuda Music). Das ist grundsätzlich eine tolle Sache, erfordert aber Kompromisse, die stilistische Brüche mit sich bringen. Aber gut, die Jugend von heute ist ja viel gewohnt und auch durchaus vielseitig bzw. abwechslungsreich unterwegs. Das hat zur Folge, dass nach einem Ballermann-Schlager der seichtesten Variante ein Lied von Lady Gaga oder Kings Of Leon in der Playlist folgt. Geht sich alles locker aus. Ähnlich verhält es sich dann mit dem Line-up beim Frequency Festival, das nach dem Motto „Kraut und Rüben“ alles zu bieten hat, was halt gerade irgendwie angesagt ist – oder am Markt verfügbar war. Dem Publikum ist es egal. Das Frequency ist seit Jahren mehr oder weniger ausverkauft. Für dieses Jahr gibt es noch Karten.

© APA/FLORIAN WIESER

Abkühlung Natürlich sollte es klar sein, dass man bei Temperaturen über 30 Graf ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt: Wasser. Nicht Vodka-Bull. Nein, auch zehn Bier machen die Sache nicht besser. Wer einen findet, legt sich in den Schatten. Baumschatten gibt es nur am Campingplatz. Vor den Bühnen verbrennt man. "Bist du deppat, Bruda. Es ist heiß. Gesicht brennt“. Das könnte auch eine Songzeile eines der vielen dieses Jahr beim Frequency auftretenden Acts sein, die dem Genre Deutschrap zuzuordnen sind. Bei so einem Festival, wenn man nicht gerade am Campingplatz ein Saufspiel spielt oder seine drei Promille in der Traisen abkühlt, bleibt einem immer auch Zeit, um sich ein paar Gedanken zu machen. Darüber, dass so ein Festival schon lange den Charakter einer Maturareise oder einem Besuch im Wiener Würstelprater gleicht. Es gibt Rollerdisco, man kann sich schminken lassen, mit dem Riesenrad fahren und zu "Griechischer Wein" Zeltfeststimmung atmen. Man kann sich auch fragen, ob der Typ neben einem nun freiwillig hier ist, also als Festivalbesucher, oder beruflich, als Polizist in Zivil. Man kann sich aber auch umsehen und sich über T-Shirts mit Sprüchen wie "Riechst du den Furz, ist der Abstand zu kurz" amüsieren oder über Festivalbesucher wundern, die im Heiligen-Drei-Könige-Outfit und einem Kreuz aus Bierdosen herumschlurfen.

© APA/FLORIAN WIESER

Musik? Ja, die gibt es auch Der Donnerstag beim Frequency wird gegen 14.45 Uhr auf der Space Stage mit Upsahl eröffnet. Das ist gefälliger Indiepop - vorgetragen von der gleichnamigen Sängerin und Songwriterin. Zu diesem Zeitpunkt haben sich erst wenige Menschen auf das Festivalgelände verirrt. Auf der Green Stage haben .Joey Valence & Brae ihren Spaß. Die beiden US-Rapper machen einen auf Beastie Boys für die Generation TikTok. Sie wissen mit mächtigen Bässen und Techno-Beats aus der Konserve zu begeistern. Es gibt brachiale Drumloops und eine sympathisch-punkige Grundhaltung: "Shut up an have fun, a fucking good time!" Wo ist der Moshpit? Gibt leider keinen. Es ist zu heiß, zu wenig los vor der Bühne. Die hierzulande noch unbekannten US-Amerikaner hätten sich aber einen verdient gehabt. Danach geht es mit Grandson ähnlich druckvoll wie brachial weiter. Der kanadisch-US-amerikanische Musiker vermengt in seiner Musik unterschiedlichste Elemente aus allen möglichen Ecken. Rap, Rock der Marke Linkin Park und Blink-182. Live legt er seine Songs wesentlich härter an als auf Platte. Dafür sorgt ein Live-Schlagzeuger und eine Live-Gitarristin. Der Artikel wird laufend aktualisiert ...