Klimaforscher zu Unwetter in Kärnten: "Mehr Regen in kürzerer Zeit als in der Eifel"

Warum sind Bundesländer wie Kärnten, Salzburg oder auch die Steiermark öfter betroffen als zum Beispiel Wien?

Generell ist der Alpenraum besonders gefährdet und meistens die Ränder von großen Gebirgen. Dort kommen am öftesten Bedingungen zustande, die für Gewitterbildungen gebraucht werden: eine instabile Luftschicht und eine Aufheizung der Luftmassen. Wien ist zwar auch noch in einer Randlage der Alpen, aber es ist schon etwas zu kontinental. Also gibt es hier zwar tendenziell weniger Niederschläge, aber dafür eben in Ostösterreich einen Mangel an Wasser, lange Trockenperioden und große Hitze.

Wir haben noch die große Katastrophe in der Eifel in Westdeutschland aus dem Vorjahr in Erinnerung. Wie kann man das gestrige Unwetter in Kärnten damit vergleichen?

Also wenn man die absoluten Regenmengen betrachtet, dann waren die in Kärnten sogar höher als jene in Westdeutschland im vergangenen Jahr. In Kärnten sind über Nacht 100 bis 120 Millimeter in nur zwölf Stunden gefallen. Die sind in Deutschland eher im doppelten Zeitraum eingetreten. Kärnten ist jedoch durch die häufigeren Niederschläge auch besser angepasst. Das gestern war ein 30- bis 100-jährliches Ereignis. In Deutschland kommt so etwas nur alle hundert Jahre vor und hat dadurch auch größere Auswirkungen.