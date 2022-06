Mann starb bei Unwetter in Kärnten

In Kärnten hat es in der Nacht auf Mittwoch schwere Unwetter gegeben. Es regnete so heftig, dass es zu Überschwemmungen und Vermurungen kam. Ein 82 Jahre alter Mann starb. Er wurde von einer Mure erfasst. Eine weitere Person wurde noch vermisst.

Die Unwetter richteten große Schäden an und zerstörten Straßen. So waren manche Orte nicht erreichbar. Häuser wurden verschüttet. Zahlreiche Feuerwehren, das Bundesheer und Hubschrauber waren im Einsatz.