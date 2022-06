Bei CPI-Gruppe sollen Anleger-Millionen verschoben worden sein

„Das ist wie bei einem Pyramidenspiel, solange Geld hereinkommt, funktioniert es“, behauptet Pimperl. „Die Anleger haben eingezahlt, wenn die nächsten Anleger gekommen sind, sind die alten Anleger ausgezahlt worden.“ Das soll bis 2008 funktioniert haben. Dann sollen auch die Banken nicht mehr so viele Kredite hergegeben haben. Kreishler soll immer mehr für das Fremdkapital bezahlt haben müssen.

„Er hat dann zum Beispiel sieben Prozent bezahlt, aber das erwirtschaftet ein Zinshaus in Wien nicht. Das war ein Minusgeschäft“, sagt der Neo-Geschäftsführer. Ein Zinshaus in Wien erwirtschafte demnach nur zwei, drei Prozent pro Jahr. In weiterer Folge soll Kreihsler sogenanntes Mezzaninkapital aufgenommen haben. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital, das aber nicht abgesichert ist. „Da hat er dann an die 15 Prozent im Jahr bezahlt“, behauptet der Abwickler.

Bereits Ende 2021 hat der Firmenbestatter Pimperl die marode CPI-Firma Dio Bau & Planungen GmbH übernommen, in Hapag Bau & Planungen umbenannt und in die geordnete Insolvenz geführt.