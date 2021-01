Turbulentes Demo-Wochenende in Wien erwartet

Der Plan dürfte nicht ganz aufgegangen sein: Nachdem die groß geplante Corona-Demo am Heldenplatz für Samstag von der Polizei untersagt wurde, wurde dazu aufgerufen, in ganz Österreich Kundgebungen für 16. Jänner anzumelden - um ohne großes Polizeiaufgebot trotzdem am Heldenplatz demonstrieren zu können.

Doch die Anzahl der Anmeldungen blieb weit hinter den Erwartungen: Stand Donnerstagnachmittag waren für Samstag insgesamt sieben Corona-Demonstrationen in ganz Österreich angemeldet.

In Wien werden am Samstag voraussichtlich drei genehmigte Corona-Demos stattfinden. Es wird damit zu rechnen sein, dass die Gegner der Maßnahmen - darunter auch immer wieder Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker - aus ganz Österreich anreisen werden.

Großkundgebung am Heldenplatz

Die Polizei hatte angekündigt, die Großkundgebung am Heldenplatz zu untersagen. Veranstalter Martin Rutter rechnete mit 10.000 Teilnehmern. Seine und zwei weitere Versammlungen wurden in Wien dann auch untersagt. Am Heldenplatz dürfte es sich aber am Samstag dennoch abspielen - Demos wurden auch von anderen Personen angemeldet.

Die Polizei untersagt nur Demos von Personen, die in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen waren und sich nicht an die Maßnahmen (Masken und Abstand) hielten. Es ist aber damit zu rechnen, dass die selben Personen einfach zu den anderen - nicht untersagten - Demos kommen werden.