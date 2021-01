Aktivisten blockierten Gürtel: Hubschrauber kreiste über Wien

Beim Westbahnhof stellten am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr etwa ein Dutzend linke Aktivisten Sessel auf die Fahrbahn des Wiener Gürtels auf der Höhe der Felberstraße beim Westbahnhof und blockierten so den Frühverkehr. Über die Fahrbahn hängten sie ein Transparent: "Evacuate the Camps", "Wir haben Platz", war darauf zu lesen.

Auch auf die Stadtbibliothek am Urban-Loritz-Platz waren zwei Aktivisten geklettert, um dort ein Transparent anzubringen und um Bengalos zu zünden.

Mit der Aktion wollten die Aktivisten "auf die menschenverachtende Lage in den Lagern an den europäischen Außengrenzen" aufmerksam machen. Autofahrer, die auf dem Weg zur Arbeit waren, mussten mit Verzögerungen rechnen.