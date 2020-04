Tibor Foco, die Flucht des Jahrhunderts

Es ist unklar, ob er überhaupt noch lebt. Die Umstände seiner Flucht sind bis heute mysteriös. Es ist nicht einmal klar, ob er tatsächlich der Mörder der Prostituierten Elisabeth Hochgatterer ist – oder doch nicht. Nach kaum einem anderen Österreicher wurde dermaßen intensiv gesucht wie nach Tibor Foco. Neue Fahndungsmethoden wurden erfunden und sein Bild wurde sogar auf CNN veröffentlicht.

Bis heute wirft der Fall allerdings noch immer weit mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Am Montag jährt sich die Flucht von Foco zum 25. Mal. Der Zuhälter türmte bei einem Studienausgang in Linz mit einem Motorrad (siehe Chronologie am Ende).