Neue "Most Wanted"-Kriminelle in Österreich

Das Bundeskriminalamt ( BK) beteiligt sich damit an der europäischen Kampagne des Zielfahndungsnetzwerkes ENFAST und Europol " EU Most Wanted – Crime has no gender". 22 europäische Zielfahndungs-Teams präsentieren ab 18.Oktober 2019 jeweils einen weiblich gesuchten Tatverdächtigen auf der Europol Homepage und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die neue Kampagne hat den Schwerpunkt, flüchtige weibliche Straftäter mit Hilfe der Bevölkerung zu finden. Von 18. bis 31. Oktober 2019 werden auf der Internetseite Europe’s Most Wanted Fugitives, mit Masken versehene weibliche Straftäter veröffentlicht, deren Gesichter schrittweise nach einigen Klicks entlarvt und dann klar dargestellt werden. Männer dominieren zwar laut Statistik die Kriminalität, die Anzahl der weiblichen Straftäterinnen erhöht sich aber stetig.

Österreichs Zielfahnder

Im Bundeskriminalamt Österreich wurde 2003 eine eigene Zielfahndungseinheit eingerichtet und ist diese international als FAST-Austria tätig. Seit Gründung konnten die Fahnder weltweit 236 Zielpersonen festnehmen. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei oder eingesetzten Sonderkommissionen können Tatverdächtige meist namentlich ausforschen, entziehen sich diese aber immer wieder durch Flucht in das Ausland der österreichischen Strafjustiz. Häufig verwenden die Flüchtigen auch Aliasnamen oder falsche bzw. gefälschte Ausweise, um die Fahndung nach Ihnen zusätzlich zu erschweren. In solchen Fällen kommen dann die BK Zielfahnder zum Einsatz und übernehmen die internationale Fahndung, ihr Einsatzgebiet kann sich über die gesamte Welt erstrecken.