Der Fall Friedrich Felzmann: 714 Tage ohne Gewissheit

Dramatische und bange Stunden, Tage und Wochen folgten für die Bewohner von Stiwoll, anstrengende für die Polizisten. Denn Felzmann tauchte unter. Bloß sein weißer Kastenwagen wurde einen Tag nach dem mutmaßlichen Doppelmord in einem Waldstück entdeckt, er war versperrt.

Hunderte Polizeibeamte waren im Einsatz, um den Ort zu schützen und nach Felzmann abzuklopfen. Doch weder die Suche mit Spürhunden in den verzweigten Wäldern rund um den Ort oder die Arbeit der Zielfahnder im Ausland brachten Erfolg. Felzmann blieb verschwunden. Insgesamt kostete der Polizeieinsatz 3,5 Millionen Euro, die Beamten waren samt Überstunden 85.600 Stunden im Dienst.

Weder auf seinen Konten noch bei den spärlich gesäten Freunden, die der als verschroben bekannte Steirer hatte, gab es irgendeine

Bewegung oder Meldung. Deshalb gingen die Beamten der für drei Monate installierten Sonderkommission relativ rasch zur Theorie über, dass der Verdächtige längst tot sein könnte.

Aber Gewissheit dafür gibt es keine. Weder für die Stiwoller noch für die Kriminalisten. Oberst René Kornberger, der die „Soko Friedrich“ leitete, umschrieb diesen Zustand einmal so: „Es wurlt in einem. Man will ja als Ermittler auch die Gewissheit haben, über den genauen Tatablauf, was er seither gemacht hat und wie.“