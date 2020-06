Foco zählt zu Europas "Most Wanted"

Tibor Foco ist seit seiner Flucht 17 Jahre älter geworden. Mittels eines "Aging-Fotos" aktualisiert nun das Bundeskriminalamt ( BK) die Fahndung nach dem mutmaßlichen Mörder – und macht ihn gleichzeitig zu einer der zehn meist gesuchten Personen Europas.

Foco wurde am 13. März 1987 für den Mord an einer Prostituierten rechtskräftig zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Während der Haft wurde Tibor Foco erlaubt, an der Uni Linz zu studieren. Dort gelang ihm am 27. April 1995 die Flucht.

Es tauchten Zweifel am Urteil auf, 1997 wurde es aufgehoben. Foco wurde freies Geleit zugesichert, doch er wollte sich nicht stellen. Nach ergänzenden Er­hebungen wurde im April 2000 beim Landesgericht Linz neuerlich gegen Tibor Foco eine Anklage wegen Verdachts des Mordes eingebracht und ein internationaler Haftbefehl erlassen.