Europas Angst vor dem Terror und die Furcht vor Pauschalisierungen

7 Anschläge in 10 Monaten

Sieben islamistische Anschläge hat es in Westeuropa in den vergangenen zehn Monaten gegeben. Darunter in Mannheim im Mai, in Solingen im August. Nicht zu vergessen der vereitelte Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien. Erst vergangene Woche hat der KURIER am Sonntag deshalb einen Schwerpunkt zum Thema Islamismus veröffentlicht.