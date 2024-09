Schüsse in München: Das weiß man über den möglichen Attentäter aus Salzburg

Emra I. wurde in Österreich geboren. Als Sohn einer bosnischen Familie. Hört man sich in der Heimatgemeinde des Burschen um, in dem die Familie in einem schmucken Einfamilienhaus in einer kleinen Siedlung erst seit Kurzem gelebt haben soll, ist es vor allem eines, was einem entgegenschlägt: Schweigen.

Doch sonst sollen offenbar keinen äußerlichen Veränderungen an dem Burschen bemerkbar gewesen sein. Kein Bart, keine weiten Hosen. Nichts.

Ein Verfahren wegen der Terror-Propaganda gegen den Burschen wurde schließlich 2023 eingestellt. Mit dem Bewährungshilfe-Verein Neustart dürfte der Bursche nicht in Berührung gekommen sein.

Wie verlief Radikalisierung?

Und so bleibt die große Frage, wie sich der Teenager in dem Jahr bis zu den Schüssen in München, ausgerechnet am Gedenktag zum Olympia-Attentat von 1972, weiter radikalisiert hat. Offenbar unter dem Radar der Behörden. Denn von der heimischen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wurde der Bursche nicht beobachtet. Er zählte nicht zu den sogenannten Hochrisikogefährdern.

Allerdings lag dafür nach einem eingestellten Verfahren auch keine Notwendigkeit vor.

Viele Fragen sind in dem Fall noch offen. Die Ermittlungen werden in Deutschland nun von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München geführt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: "München hat kurz den Atem angehalten. Es gab einige Momente des großen Bangens. Was kann passieren? Zum Glück ist es am Ende gut ausgegangen. Der Täter ist ausgeschaltet worden."

Schutz jüdischer Einrichtungen in Österreich

Der Zwischenfall hat auch Auswirkungen auf Österreich: Um ähnliche Angriffe aus jüdische bzw. israelische Einrichtungen in Österreich zu verhindern, werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Donnerstag Nachmittag bekannt gab. "Gott sei Dank konnte ein Anschlag verhindert werden und Gratulation die bayerischen Polizisten, die unter Einsatz ihres Lebens Schlimmeres verhindert haben", sagt Karner.

Man sei in direktem Austausch mit den deutschen Kollegen. Einmal mehr betont der Innenminister, dass die Überwachung von Messenger-Diensten in der Ermittlungsarbeit nötig sei. "Damit Verdächtige überwacht, Terroristen verhaftet und Anschläge verhindert werden können."