Terror-Experte: Österreich hat ein Problem mit jungen Islamisten

Der deutsche Terrorexperte Guido Steinberg attestiert Österreich ein Problem mit jungen Islamisten . Dieses sei jedoch nicht neu, sondern bestehe bereits, seit die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Jahr 2014 im Irak und Syrien sein Kalifat ausgerufen hatte, sagte Steinberg am Freitag im "Mittagsjournal" des ORF-Radios Ö1.

Seitdem könne man beobachten, dass der IS in Österreich für viele junge Menschen unterschiedlicher Herkunft "attraktiv" sei.

"Eine größere Kontinuität" bei Anschlägen sei zu befürchten

Für die letzten Jahre stellte der Islamismusforscher sogar fest, dass eine "jihadistische Radikalisierung in Österreich ungebremst angehalten hat", und hierzulande betreffe diese "besonders viele junge Leute". Befürchtungen, eine neue Welle islamistischer Anschläge, angeheizt durch den Gaza-Krieg zwischen der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas und Israel, sei im Gang, teilt Steinberg, betont aber, dass "eine größere Kontinuität" bei Anschlägen gebe. So könne man beobachten, dass in Nord-und Zentraleuropa schon seit 2020 wieder vermehrt und dichter aufeinanderfolgend Anschläge verübt werden.

Auch seit dem Terroranschlag von Wien im November 2020 sei die "Planungsaktivität weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Level". Grund dafür sei eine Begeisterungsfähigkeit unter bestimmten jungen Menschen für IS-Ideologie.