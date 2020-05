Abgedeckte Dächer, Stromausfälle und Staus

In der Steiermark haben der heftige Wind und Regen für Stromausfälle durch umgestürzte Bäume gesorgt. Betroffen war vor allem das Oberland. In der Oststeiermark mussten Feuerwehren zu Auspumpeinsätzen ausrücken. Rund 1.500 Haushalte waren in der Früh ohne Strom, so die Energie Steiermark. Diese Zahl hat sich durch die Reparatureinsätze seither deutlich reduziert. Gesamt gab es in der Steiermark rund 200 aufzuarbeitende Schadstellen. Die Windspitzen waren vor allem auf den Bergen hoch. Am 1.445 Meter hohen Schöckel nördlich von Graz wurden 120 km/h gemessen, am Stoderzinken (2.048 Meter) nördlich von Gröbming (Bezirk Liezen) rund 140 km/h.

Die Berge der westlichen Obersteiermark und des oberen Murtals präsentierten sich in der Früh in einem winterlichen Kleid: Geschneit hatte es auf der Turracher Höhe, der Reiteralm und der Planai, der Tauplitz und der Planneralm und im oberen Murtal bis hin nach St. Peter am Kammersberg. Der 1.788 Meter hohe Sölkpass war wegen der Schneefälle gesperrt.