Überflutungen im Süden und Osten Österreichs

Erst gegen 11 Uhr entspannte sich die Lage wieder. „Alle Geschäftslokale in diesem Bereich sind betroffen, wir müssen hier rund 100 Keller auspumpen“, schildert Pock. In manchen Kellern ist das Wasser bis zur Decke gestanden, die Autos sind in den Garagen geschwommen. Besonders heikel waren die Öltanks in den Kellern. „Da besteht die Gefahr, dass diese platzen und Tausende Liter Heizöl auslaufen. Aber wir konnten alle sichern“, sagt Pock.

Betroffen vom Hochwasser im Südburgenland waren auch die Gemeinden Mogersdorf und Weichselbaum. In Neuhaus am Klausenbach musste die Feuerwehr eine großflächige Hangrutschung absichern. Insgesamt standen 30 Ortsfeuerwehren mit mehr als 500 Leuten im Einsatz.

Wegen starker Regenfälle musste die Fußball-Bundesligapartie zwischen Wiener Neustadt und Rapid Wien ebenso abgesagt werden wie Grödig gegen Altach.

Von einer Entspannung der Lage kann leider keine Rede sein. „Am Sonntag kommen vom Osten her Schauer, die lokal sehr heftig werden können“, sagt Ubimet-Meteorologe Martin Schreiter. Die Schauer werden auch in die betroffenen Gebiete im Süden des Landes ziehen.

