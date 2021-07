SPÖ-naher Wohnbau-Verein im Visier der Finanzbehörden

Gehbauer bestätigt, dass es eine Beanstandung der Finanzbehörden gebe, bestreitet aber gröbere Ungereimtheiten. „Wir wurden darauf hingewiesen, dass die Statuten zu überarbeiten sind“, sagt er. Dies werde auch geschehen.

Gehbauer betont, dass eine Auflösung des Vereins nicht zur Diskussion stehe. An dessen explizit politischen Ausrichtung will er nichts Verwerfliches erkennen. Schließlich hätten ja auch die anderen Branchen-Vereine eine politische Orientierung. „Jedenfalls ist kein Geld des Vereins an eine Partei geflossen“, betont er. Ebenso, dass der Verein über keine Vermögen verfügen würde, die nicht gerechtfertigt seien. Es handle sich um Mitgliedsbeiträge, die den Vereinszwecken entsprechend eingesetzt würden.