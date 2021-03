Die Lehren der Sozialbau aus der Commerzialbank-Pleite

Ausfall ausgeglichen

Die von der Pleite betroffenen sieben Gesellschaften im Sozialbau-Verbund hätten den Ausfall der Gelder wirtschaftlich gesehen sofort ausgleichen können.

Die Eigenkapitalausstattung sei gut, sodass die Eigenkapital-Quoten im Schnitt allenfalls um rund vier Prozentpunkte von 50 auf 46 Prozent gesunken seien. Zusätzlich habe man bis zu einem gewissen Grad Fremdmittel zu einem niedrigen Zins von einem halben Prozent pro Jahr aufgenommen, also zu „Zinsen nahe Null“.

Als Lehre aus dem Mattersburger Bank-Desaster wurden bei der Sozialbau neue Streuregeln und interne Limits pro Bank aufgestellt, orientiert etwa an der Größe und der Eigenkapitalsituation einer Bank, so Rießland.

Branchenintern wird diese Ankündigung allerdings als Eingeständnis interpretiert, dass man bisher bei den Veranlagungen sehr wohl zu riskant vorgegangen sei, was Rießland zuletzt noch bestritten hatte.

Beim Verband gemeinnütziger Baugesellschaften (GBV), dessen Obmann Rießland ist, hat die Causa Mattersburg in den neuen Corporate Governance Kodex Eingang gefunden, der im Dezember beschlossen worden ist und ab heuer in Kraft ist. Darin wird den Mitgliedsunternehmen empfohlen, nicht in risikoreiche Veranlagungen zu gehen.

Freilich: Wie berichtet, haben namhafte Juristen bereits vor Jahren darauf hingewiesen, dass gerade gemeinnützige Wohnbaugesellschaften bei Veranlagungen besonders risikoscheu vorzugehen hätten.