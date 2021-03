Causa Commerzialbank: Die burgenländische Affäre der Sozialbau

Verwunderung

Für Branchenkenner ist es verwunderlich, dass bei einer vergleichsweise kleinen Bank so viel Geld untergebracht wurde. Hinzu kommt: Vier der insgesamt sechs Unternehmen des Sozialbau-Verbunds sind Genossenschaften. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die Sozialbau sie bzw. deren Mitglieder für die aufgetretenen Verluste entschädigt. Eigentümer sind der SPÖ-nahe Verband Wiener Arbeiterheime, die SPÖ und die Vienna Insurance Group.

Bernd Rießland, kaufmännischer Direktor der Sozialbau AG, erklärt die hohen Summen auf den Konten der Commerzialbank auf Anfrage des KURIER so: Wegen Rechtsstreitigkeiten habe sich ein Wohnbauprojekt in der Wiener Berresgasse verzögert, an dem zwei Unternehmen des Sozialbau-Verbunds beteiligt sind. Aus diesem Grund sei das für den Grundstückskauf vorgesehene Geld noch auf den Konten gelegen.

Rießland hofft, dass man zumindest einen Teil der Gelder noch zurückbekommt. Die Mieter würden keinesfalls zu Schaden kommen, wie er betont. Und auch die Wohnbauleistung der Unternehmen sei nicht beeinträchtigt.