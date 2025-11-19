SOS-Kinderdorf gibt nun brisanten Bericht mit 991 Seiten frei

Das ist ein Knalleffekt rund um die Verdachtsmomente zu Menschenhandel, Missbrauch und Geldwäsche in den SOS-Kinderdörfern. Konkret geht es um jenen brisanten Bericht aus dem Jahr 2023, den die "Independent Special Commission" (ISC) abgeliefert hatte. Bis dato war nur die 262-seitige Kurzfassung öffentlich und wurde der Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt.

Die Vollversion mit 991 Seiten blieb bis jetzt unter Verschluss. In einem Statement gegenüber dem KURIER seitens des Aufsichtsrates von SOS-Kinderdorf International hieß es dazu Mittwochabend überraschenderweise: