So sieht es in den beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher aus

Die Region Friaul Julisch-Venetien, zu denen Udine, Lignano oder Grado gehören, hat keinen bestätigten Covid-19-Fall und kein Todesopfer, sagt die Hotelchefin. Damit es so bleibt, setzt man auf Maskenpflicht in allen Geschäften, den Eingangsbereichen und Fahrstühlen. Das Personal in der Gastronomie trägt Masken. An jedem Eingang stehen Desinfektionsspender. Die Touristen sind diszipliniert, was das Tragen der Schutzmasken und Abstandhalten betrifft. Am Wochenende, wenn viele Einheimische aus dem Hinterland an die Strände pilgern, ist deutlich mehr Betrieb. "Wir haben vermehrt Anfragen von Österreichern, die deshalb von Sonntag bis Donnerstag zu uns kommen. Da fühlen sie sich sicherer."

Wegen der wirtschaftlichen Lage bieten viele Hotels Sondertarife. "So entspannt wie derzeit hat man bei uns vermutlich noch nie Urlaub gemacht." Auch was die Einreise anbelangt, ist der Weg an die obere Adria frei von Hürden – im Gegensatz zu anderen Regionen Italiens