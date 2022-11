So reagieren österreichische Museen auf Klimt-Attacke von Klima-Aktivisten

Offener Brief der Museen

Auch andere Museumsverantwortliche in Österreich haben auf den Protest in Wien reagiert. In einem offenen Brief schreibt man davon, dass die sich die Museen in ganz Österreich bemühen, "nicht nur in ihrem Betrieb, sondern vor allem auch in ihren Ausstellungs- und Vermittlungsprogrammen einen öffentlichkeitswirksamen Beitrag zum Diskurs um durch menschliche Eingriffe hervorgerufene Veränderung unseres Planeten und unserer Lebensgrundlagen sowie deren negative Auswirkungen auf das Klima, die Natur und deren Vielfalt zu leisten".

Daher würde man sich in den Museen mit den Anliegen des Klimaschutzes identifizieren. Doch man sei für die Dokumentation und den Erhalt des Natur- und Kulturerbes verantwortlich. Der Museumsbund Österreich richtet daher den dringenden Appell an alle Klimaaktivistinnen- und aktivisten, "in ihren eine große öffentliche und mediale Aufmerksamkeit suchenden Aktionen alles zu unterlassen, was den Erhalt des Natur- und Kulturerbes und auch die Rolle der Museen als Bildungs- und Lernort gefährdet."