Sieben rittern um die Olympischen Spiele

Am Karsamstag war Nennschluss. Bis zum 31. März musste der „Letter of Intent“ die Absichtserklärung, beim Internationalen Olympische Komitee (IOC) angekommen sein, um für Olympia 2026 in Frage zu kommen. Sieben Städte oder Regionen gehen in das Rennen, bestätigte das IOC Dienstagnachmittag: Calgary (Kanada), Sapporo (Japan), Erzurum (Türkei), Turin/Mailand (Italien), Stockholm (Schweden), Sion (Schweiz) und Graz/Schladming.

Die eigentlich steirische Absichtserklärung läuft offiziell unter „Austria 2026“, doch die drei europäischen Bewerber machen die Lage nicht leichter. In Europa könnte sich besonders Turin/Mailand als starker Gegner erweisen, Turin hat bereits Olympia-Erfahrung (2006). Das gilt in Übersee auch für das kanadische Calgary, das 1988 Spiele austrug.