Olympia: "Das Fenster ist weit offen"

Der Olympia-Zug ist aus dem Bahnhof gefahren. Donnerstagnachmittag gaben ÖVP, FPÖ und der einzige Mandatar der NEOS im Grazer Gemeinderat die Strecke frei. Zunächst einmal nur für die Absichtserklärung, dem berühmten "Letter of Intent". Das Schreiben ist knapp drei Seiten lang, im Original auf Englisch verfasst und setzt eine Kettenreaktion in Gang: Es ermächtigt das Österreichische Olympische Komitee, dem Internationalen Olympische Komitee (IOC) "Austria 2026" vorzuschlagen.

Wohlgemerkt "Austria 2026", nicht "Styria". Denn obwohl Graz und Schladming als Verfechter Olympischer Winterspiele auftreten respektive deren ÖVP-Bürgermeister , firmiert die Bewerbung unter Österreich. Auch wenn der Bund bezüglich einer Mit-Finanzierung bisher noch ein bisschen vage blieb.

ÖVP wirbt

Aber so weit ist es ohnedies noch nicht. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stiegen nur die schwarz-blaue Koalition und der NEOS-Mandatar in den Olympia-Zug ein. Aber das reicht, die Mehrheit zählt. KPÖ (zweitstärkste Fraktion in Graz), Grüne und SPÖ halten nichts von der Idee, seit sie die Bürgermeister Siegfried Nagl und Jürgen Winter, Schladming, geboren haben. Da mag die ÖVP noch so sehr um Unterstützung werben. "Der Letter of Intent heißt ja nicht, die Spiele müssen stattfinden", versicherte Gemeinderat Thomas Rajakovics, bekannt auch als Pressesprecher Bürgermeister Nagls. "Wir werden erst nach Gesprächen mit dem IOC wissen, ob sie ihre Beschlüsse ernst nehmen oder doch die Zweifler Recht behalten."

Damit spielte Rajakovics auf die "Agenda 2020" des IOC an, die Mitte Februar beschlossen wurde (siehe auch Zusatzbericht). Kurz gefasst, gelobt das von Korruptionsvorwürfen gebeutelte Gremium darin eine Abmagerungskur in finanziellen wie organisatorischen Belangen.

Beschluss ernst nehmen

"Das macht es möglich, aus Sicht der Stadt Graz und etlicher Gemeinden, in Erwägung zu ziehen, sich zu bewerben", betont Rajakovics. Das IOC selbst habe das Schlagwort von "Spielen ohne Gigantomanie und Bombast" geprägt. Da sei eine Chance für die Steiermark und darüber hinaus. "Wir glauben, das Fenster ist weit offen. Das IOC muss beweisen, dass es seine Beschlüsse ernst nimmt. Jetzt ist es die richtige Zeit für uns."

Die Zeit ist knapp, vermutlich wirkt die Grazer Bewerbung deshalb so überhastet. Bis Monatsende muss die Absichtserklärung beim IOC sein, bis Juni eine Machbarkeitsstudie vorliegen. Delegierte des IOC inspizieren die Bewerber mehrmals vor Ort, ehe sie im Herbst entscheiden, wer sich Kandidat nennen darf oder nicht.

Billig ist allein die Phase bis dahin schon nicht, neun Millionen Euro soll das kosten. Geld, das die Opposition lieber nichtausgeben würde. "Ersparen wir uns gleich den Letter of Intent und weiteres Geld", fordert SPÖ-Stadtparteiobmann Michael Ehmann. "Wacht’s auf, Risiko und Haftungen sind bei der Stadt Graz." Die Stadt werde dazu zahlen müssen, denn in der Kalkulation von 1,2 Milliarden Euro für die Spiele 2026 seien die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen nicht inkludiert. "Das das sind 250 bis 300 Millionen Euro, mindestens", warnt Ehmann.

KPÖ-Klubobmann Manfred Eber witzelt in Replik auf dass "offene Fenster" der ÖVP, dass man "nicht aus jedem offenen Fenster springen muss". Er traue dem neuen "Nachhaltigkeitsgebot" des IOC nicht. "Ich glaube nicht, dass das IOC reformierbar ist. Multinationale Konzerne bestimmen dort, wo es lang geht."