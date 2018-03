Nur ein „Ja, aber“ für Graz und Schladming vom Olympia-Komitee

ÖOC entscheidet. Graz will, Schladming auch, aber umsetzen muss das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC): Nur dieses Gremium ist berechtigt, das Interesse an Winterspielen beim Internationalen Olympischen Komitee (IO) zu deponieren.

Am Mittwoch tagte deshalb der Vorstand des ÖOC. Doch was für zwei Stunden angesetzt war, dauerte fünf. Mit gutem Grund: Das ÖOC scheint nicht bedingungslos Feuer und Flamme für das Engagement der beiden Städte zu sein. Das Gremium entschied sich daher Mittwochabend nur für eine ehe vage Formulierung: Die Bewerbung für die Spiele 2026 werde „grundsätzlich“ unterstützt. Bedeutend ist die Bedingung, die ÖOC-Präsident Karl Stoss daran knüpft: „Um mit dem IOC in eine erste Vorbereitungsphase treten zu können, wird ein klares Bekenntnis der steirischen Landesregierung zur Machbarkeitsstudie beziehungsweise zur definitiven Bewerbung erforderlich sein.“