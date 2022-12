Schneefall klingt ab, eisiger Frost bleibt

Laut Unwetterzentrale werden für den heutigen Samstag nur noch die beiden niederösterreichischen Bezirke Amstetten und Scheibbs in gelber Warnfarbe (Vorwarnstufe) ausgegeben. Das deckt sich auch mit den Einschätzungen des Wetterdienstes Wetter.at, welcher ab Mittag Lockerungen der Wolkendecken prophezeit.

Für die Landeshauptstadt heißt es wie folgt: "Zunächst schneit es noch leicht, tagsüber klingt der Schneefall aber rasch ab und am Nachmittag kommt noch etwas die Sonne hervor." Auch in den anderen Bundesländern wird es nach der Mittagszeit ruhiger, es bleibt aber dennoch frostig mit Temperaturen bis zu -5 Grad. Vor allem in Tirol wehe ein kalter Tauernwind durch die Region.

Richtig frisch wird es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in der Nacht auf Sonntag. Tiefstwerte von -13 Grad erreichen hier Nord- und Weststeiermark, sowie Salzburg. Etwas wärmer bleibt es in Wien und dem Burgenland mit -6 Grad.