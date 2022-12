Silvesterpfad kehrt 2022 zurück und bleibt für immer ohne Feuerwerk

Außerdem stehe erstmals auch der Rathausplatz nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung: Der Grund dafür sei, dass der Christkindlmarkt, der erstmals von der Firma stadt wien marketing gmbh (Tochterfirma der Stadt) veranstaltet werde, länger für den Abbau brauche, heißt es.

Als Ersatzort für den Rathausplatz soll der Neue Markt dienen. Dieser wurde in den vergangenen Jahren umgebaut und wird erstmals seit 2018/19 wieder bespielt.

Gastronomie ab 11 Uhr

Zahlreiche Gastronomen entlang des Pfads sorgen bereits ab 11 Uhr für die kulinarische Verköstigung der Gäste und bieten neben Speisen auch Getränke und natürlich Sekt, um um Mitternacht gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

Kostenlose Walzerkurse gibt es am Nachmittag am Graben und am Stephansplatz, ein Kinderprogramm am Neuen Markt. Auf anderen Stationen sorgen DJs für gute Laune. Und am ersten Tag des Jahres wird das Neujahrskonzert erstmals am Stephansplatz übertragen. Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit und auch wegen der Energiekrise wird der Pfad kleiner ausfallen als die Jahre davor, heißt es.