Silvestertrends bei Witte: Sprechende Schweine auf Hauspartys

Und doch versuchen die Kunden, sich Silvester mit den Waren von Ed. Witte so schön wie möglich zu machen. Oder besser gesagt: Das, was von Silvester übrig ist.

Absagen über Absagen

Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, als ob Feiern im großen Stil stattfinden können. Doch die Omikron-Welle hat die Pläne weltweit geändert.

In Rom und in Venedig wurden die großen, öffentlichen Partys abgesagt. Das Feuerwerk an der Champs-Élysées in Paris wird nicht stattfinden. In London fällt die Party am Trafalgar-Square ins Wasser.

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi gibt es keine öffentliche Feier und am Shibuya Crossing, dem Time Square von Japan, findet zum zweiten Mal keine Countdown-Zählung statt.