Mein Opa, der Erfinder der Bleigießfiguren

Erst ein silbernes Schwammerl, dann eine zähe Flüssigkeit und schließlich ein unförmiger Klumpen mit Spitzen und Kugeln dran, von dem niemand so recht weiß, was er darstellen soll. Und dann ganz viel Freude am Interpretieren. Der Hype ums Bleigießen ist trotz Verbots (siehe Infobox ) ungebrochen – neuerdings gießt man eben Zinn oder Wachs.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Tradition, die schon im Mittelalter en vogue war, neu erfunden wurde. Für eine regelrechte Innovation sorgte im Jahr 1900 der Chirurgieinstrumentenmechaniker Erwin Perzy. Wien-Kennern ist er als Schöpfer der international bekannten „Original Wiener Schneekugelmanufaktur“ ein Begriff.

Perzy beobachtete seine Schwestern, wie sie versuchten, für das silvesterliche Ritual Bleikugeln zu schmelzen, ein damals übliches Material.

„Der Schmelzpunkt bei diesen Kugeln lag bei 327 Grad. Um sie über einer Kerze zum Schmelzen zu bringen, musste man sich also schon wirklich anstrengen“, erklärt Erwin Perzy, – natürlich nicht der Erfinder selbst, sondern sein Enkel.