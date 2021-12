Glücksschwein und Kleeblatt: 213 Silvesterstände in Wien eröffnet

Dass man seinen Freunden und Verwandten zu Silvester Glücksbringer schenkt, ist keine Erfindung der modernen Zeit. Der Brauch geht bereits auf das antike Rom zurück. Damals wurden vor allem Lampen, Münzen und Süßigkeiten verschenkt. Zumindest Letztere haben ihren Weg auch in die heutige Zeit gefunden.

In letzter Minute

„Kleine Naschereien oder Schoko gibt es bei uns zu jedem Kauf gratis dazu“, sagt Kainz. Bei den Kunden kommt das äußerst gut an. Besonders beliebt ist aber nicht nur die Schokolade, sondern Glücksbringer aus Glas oder mit Glitzerverzierung. Aber auch das klassische Glücksschweinderl sei laut Eva Kainz immer noch beliebt.

Von den größeren Glücksbringern, jene, die nicht mehr in die Geldbörse passen, verkauft sie jährlich zwischen 200 und 500 Stück. Von den kleinen noch mehr.

Vor allem am Silvestertag selbst macht sie viel Umsatz. Meistens wären es Männer, die noch in letzter Minute vor einer Silvesterparty bei ihr vorbeischauen. Da ihr Stand aber auch am 31. Dezember ganztägig geöffnet ist, sei es die perfekte Möglichkeit, ein Mitbringsel auf den letzten Drücker zu besorgen. Konkurrenz von den Supermärkten spüre sie kaum, erzählt sie. Es sei in Österreich durchaus eine Tradition, Schweinderl und Co. beim Stand zu kaufen. „Das ist ein Klassiker so wie zu Weihnachten Punsch trinken.“