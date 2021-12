Gute Aussichten auf Silvester-Feuerwerk: Himmel soll klar sein

Die letzte Woche im Jahr 2021 bricht an. Viele sind dabei, sich noch die ein oder andere Rakete für Silvester zu besorgen, um das alte Jahr mit Knall und Glitzer zu verabschieden. Wie es aussieht, macht es sich heuer auch bezahlt. Denn laut Wetterdienst Ubimet wird es größtenteils klaren Himmel geben, gute Aussichten also für und auf das Feuerwerk. Bis dahin zeigt sich der Himmel jedoch nicht von seiner schönsten Seite.

Während heute, Montag, in Oberösterreich noch gefrierender Regen fällt – Achtung auf den Straßen – bleibt es im Rest von Österreich weitgehend trocken. Vor allem im Bergland scheint zeitweise die Sonne, was zur netten Winterwanderung einlädt. In den südlichen Becken und im östlichen Flachland hält sich hingegen zäher Hochnebel.

Am Abend zieht es dann auch vom Westen her zu. In Vorarlberg fällt etwas Regen, über 1.400 Meter kann es auch Schnee sein. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis plus acht Grad. Am dicksten einpacken muss man sich im Waldviertel, am wärmsten wird es im Rheintal. Am Dienstag überwiegen dann in ganz Österreich die Wolken. Nach einem meist trockenen Vormittag breitet sich von Westen her neuerlich Regen aus. Die Temperaturen bleiben gleich.