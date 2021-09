Schadenersatz: Das endlose Leiden von Verbrechensopfern

Dass Opfer um Schadenersatz-Ansprüche umfallen, selbst wenn sie vom Gericht verfügt werden, kennt er nur allzu gut. „Wir können nur hoffen, dass Angehörige des Verdächtigen einspringen.“

Die Geschichte der beiden jungen Männer ist kein Einzelschicksal. Auch das Leben von Johann Ruzicka aus Niederösterreich ist nicht mehr so, wie es einmal war. Der ehemalige Tankstellenpächter wurde 2003 an seinem Arbeitsplatz überfallen, die Täter fesselten und schlugen ihn, einer hielt ihm einen Gegenstand an die Schläfe – begleitet von der Drohung: „Kein Laut, sonst bist du tot!“