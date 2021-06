Rekord-Schmerzengeld nach verhängnisvollem Sturz

Schnell war klar: Der Sturz von Herrn K. hätte kaum schlimmer ausfallen können. Seine Halswirbelsäule wurde beschädigt.

Das nachfolgende Gerichtsverfahren ging durch alle Instanzen bis zum OGH. Zuerst wurde festgestellt, wer den tragischen Unfall verschuldet hat. Und das Gericht kam zum Schluss: Immerhin drei Viertel des Verschuldens treffen Herrn K. selbst. Doch immerhin ein Viertel trifft den Grundbesitzer.

Verheerende Folgen

Bei der Bemessung des Schmerzengeldes wurde detailliert angeführt, welche Folgen der Unfall für Herrn K. hat. Er leidet immer wieder an Schmerzen und Spasmen. Seine Atemmuskulatur ist weitgehend gelähmt. Herr K. benötigt Hilfe bei allem. So leisten neben professionellen Pflegediensten auch die Angehörigen Unglaubliches. So müssen sie Herrn K. täglich um drei Uhr Früh auf dem Bett umlagern und mit ihm Bewegungsübungen durchführen.

Das Gericht fand einen ähnlichen Fall aus dem Jahr 2002 – da wurden einem 21-jährigen Mann mit Querschnittlähmung nach einem Unfall 218.018 Euro zugesprochen – im Jahr 2020 wären das valorisiert rund 301.000 Euro gewesen. Herrn K. sprachen sie noch etwas mehr zu.

Herr K. hat es übrigens geschafft, etwas Positives aus diesem Unglück zu machen. Er hält jetzt Vorträge in Schulen. Thema: Krisenbewältigung.