Zu viele Unfälle: Schließung von Mountainbike-Trail angedacht

Vier Unfälle mit Verletzten gab es bisher bereits in dieser erst sehr jungen Saison auf dem Mountainbike Trail (schmaler Rad-Pfad, Anm.) in Weidlingbach in Klosterneuburg (Bezirk Tulln).

Das bringt die Einsatzkräfte am Rande des Schaffbaren, wie Peter Orlik von der Freiwilligen Feuerwehr Weidlingbach erklärt. "Wir werden unterstützend zum Roten Kreuz gerufen. Denn sofern der Verunfallte abseits liegt, kann die Rettung ihn nicht bergen und wir kommen zum Zug." Die Freiwilligen sind ehrenamtlich tätig, gehen unter der Woche einer anderen Beschäftigung nach und werden dann am Wochenende zu den Einsätzen gerufen. "Wenn das ein paar Mal passiert, sinkt die Motivation doch um einiges."

"Offiziell handelt es sich um eine Menschenrettung. Es ist daher unentgetlich. Aber wir sagen, dass es sich um einen Risikosport handelt. Wenn also jemand bereit ist, sich dem Risiko auszusetzen, dann sollten die Kosten, die entstehen, ersetzt werden", erläutert Orlik. Dazu gebe es aber keine rechtliche Grundlage, anders als bei technischen Einsätzen, wie Autounfällen, wo sehr wohl etwas verlangt werden könne.

"Dass jemand stirbt, nicht auszuschließen"

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ( ÖVP) steht dem Trail kritisch gegenüber, wie auch die NÖN berichtet. "Ich war von Anfang an skeptisch, weil ich bei solchen Anlagen immer Sorge um die Verletzten habe - oder dass noch mehr passiert. Dass jemand bei solchen Unfallhergängen stirbt, kann man nicht ausschließen." Er denkt laut über eine Schließung des Rad-Pfads nach. Er verfüge jedoch nicht über die Befugnis.

Vor einem tötlichen Unfall fürchtet sich auch Ortsvorsteherin Waltraud Balaska, von einer Schließung hält sie aber nicht so viel. "Ich bin aber auch der Meinung, dass die Unfallopfer für die Einsätze bezahlen sollten, wie bei der Bergrettung, wenn sich jemand in eine Lawinenhang begibt. Die Unfallhäufung sei den Blaulichtorganisationen jedenfalls unzumutbar.