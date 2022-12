Prognose: Gefrierender Regen birgt morgen im Donauraum Gefahr

"Es bleibt mild, das ist abgesichert", sagt Zimmermann. Am Freitag soll es vor allem in Vorarlberg und im Waldviertel wieder regnen, an der Alpennordseite ist es weiterhin trüb und zeitweise nass.

Auch zu Heiligabend setzt sich die feuchte atlantische Strömung fort, Regenschauer können durchziehen. In Wien sind am 24. Dezember bis zu 14 Grad möglich, aber auch in den alpinen Tälern hat es Plusgrade.