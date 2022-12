Mit der Erinnerung und der Statistik ist es doch so, dass sie oft nicht übereinstimmen. Doch in diesem Fall belegen die Daten, was man längst vermutet: Weiße Weihnachten sind im Osten Österreichs mittlerweile die Ausnahme. Zuletzt gab es in Wien und in Eisenstadt im Jahr 2012 Schnee – seit fast zehn Jahren feiern wir hier also grüne Weihnachten. Nun kündigt sich für das Wochenende die erste landesweite Schneedecke an. Wie lange uns diese erhalten bleibt, ist freilich fraglich – aber sie beschert uns zumindest etwas vorweihnachtliche Stimmung.

Die Prognose im Detail: Die Ausläufer des Italientiefs „Birgit“ bringen im Alpenraum schon Samstagvormittag Schneefall. Bis zum Abend könnte es dann im ganzen Land schneien, wobei in Wien auch bloß Schneeregen möglich ist.

In der Nacht auf Sonntag dürfte sich der Niederschlag dann überall in Schnee verwandeln: „Der Tag wird im Großteil des Landes weiß beginnen“, beschreibt Konstantin Brandes, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.