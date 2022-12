Wettervorschau: Weiße Weihnacht schmilzt dahin

Zwar werde es bis zur Wochenmitte kalt bleiben – mit Temperaturen um die 0 Grad. Ab Donnerstag steigen sie jedoch an. „Aus jetziger Sicht wird es am 23. und 24. Dezember richtig mild.“ Höchstwerte im zweistelligen Bereich, bei 10 Grad, seien im ganzen Land möglich. Zu heiß für Schnee und Eis, Tauwetter ist angesagt.

Bis Silvester zu mild für Schnee

Nur in den tief eingeschneiten inneralpinen Tallagen wie im Salzburger Pinz- und Pongau und in der nördlichen Obersteiermark könnte er sich halten. Und in den Bergen ab 1.000 Metern Seehöhe. „Ab einer Höhe von etwa 500 m liegt die Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten im Mittel bei 40 Prozent, in 800 m Höhe bei 70 und ab 1.200 m über 90.“ Dort scheine auch in dieser Woche noch die Sonne. In den Niederungen wird es hingegen wechselhaft: Im östlichen Flachland hält sich der Nebel. Mittwoch und Donnerstag ist Regen in Sicht. Auch am 24. kann es hier und da tröpfeln.

Prinzipiell sei der Dezember – im Vergleich zum langjährigen Mittel 1991 bis 2020 – noch um ein Grad zu kalt. „Die milde Phase zum Schluss kann das aber noch ausgleichen.“ Denn auch ab dem 26. wird kaum Schnee fallen: „Die Modelle sind noch unsicher. Momentan deuten sie auf gemäßigtere Werte hin, aber noch immer zu mild für Schnee“, so Zimmermann. Damit wird dann wohl auch Silvester ein Fest ohne weiße Pracht.