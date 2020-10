KURIER-Jubiläum: Österreich in den Roaring Fifties

Wer damals in Österreich aufwuchs, war noch vom Krieg geprägt, auch wenn er ihn selbst nicht mehr erlebt hatte. Die Generation der 1954 Geborenen spürte die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, zugleich aber den Optimismus und den Fortschrittsglauben einer Zeit, in der man, trotz des Damoklesschwerts des Kalten Krieges, überzeugt war, dass von nun an alles immer besser werden würde. Ende der Fünfzigerjahre begannen die Österreicher zu reisen, zaghaft, meist ging es mit dem Auto ans Meer. Das Wirtschaftswunder hob die Lebensqualität drastisch an. Man wurde zum Bravsein erzogen, spielte vielleicht schon mit Barbies, trank Himbeerkracherl und Keli (erfunden 1956).