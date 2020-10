"Tagebuch": Österreichs größter Fußballerfolg

Österreichs bis heute größter Fußball-Erfolg gelang im Gründungsjahr des neuen KURIER. Bei der WM 1954 in der Schweiz. Auf dem Weg dorthin hatte Ernst Happel in Innsbruck dermaßen Mitleid mit dem letzten Testspielgegner, dass er der Tiroler Auswahl mit einem Eigen- zum Ehrentor verhalf. 1:11. Tormann Walter Zeman fluchte, Happel grinste. Vier Wochen später flüchteten die beiden Rapidler beim Empfang in Wien durch ein Hintertürl aus dem Westbahnhof. Weil sie fürchteten, von der wartenden Menge beschimpft zu werden.

Schon damals dominierte im Fußball die Schwarz-Weiß-Malerei, der sich sogar der berühmte Literat Friedrich Torberg bediente. So ließ er die KURIER-Leser in seinem Gastkommentar nach Österreichs WM-Start wissen:

„Schüsse gingen daneben wie schlecht gebrachte Pointen. Keine noch so primitives Zusammenspiel gedieh, kein noch so oft geprobter Stellungswechsel wollte klappen. Wenn es auf einer Bühne ähnlich drunter und drüber geht, fällt der Vorhang. Auf dem Fußballplatz fällt dann gewöhnlich ein Tor. Es fiel auch diesmal. Nur fiel es zum Glück gegen die Schotten statt für sie. In einem Augenblick, in dem man es am wenigsten erwartet hatte.“