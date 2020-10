"Tagebuch": Bildung schützt vor Toren nicht

Aus der Riege aktueller Topsportler wurden Weltklasseschwimmer Felix Auböck und Vinzenz Höck, der als erster österreichischer Turner eine Weltcup-Konkurrenz gewann, heuer mit dem Bachelor graduiert. Was in Anbetracht des zeitaufwendigen Trainings ebenso wenig selbstverständlich ist wie das, was ein nunmehr gefeierter Fußballer abseits der öffentlichen Wahrnehmung als Gymnasiast geschafft hatte.

Christoph Baumgartner tat sich mit dem Lernen dermaßen leicht, dass man ihn am BORG St. Pölten eine Oberstufe-Klasse überspringen ließ. Inzwischen hat er in der deutschen Bundesliga und im österreichischen Nationalteam seine Reifeprüfung abgelegt. Und als Wechselspieler und Torschütze gegen Griechenland verhindert, dass Fans im Patschenkino einnickten. Heute in Nordirland darf der Vorzugsschüler vom Anpfiff weg wirbeln.