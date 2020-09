Fußball ist NICHT die befürchtete Virenschleuder!

Vom Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bis zum Formel-1-Piloten Sergio Pérez, von 25 Basketballstars der NBA bis zum französischen Skiweltcup-Siegläufer Alexis Pinturault – Promis aller Sportarten waren schon Covid-19-infiziert. Und mit jenen Top-Fußballern, die von Klubs aus den Top-Ligen in Italien, Spanien, Deutschland, England, Frankreich bisher namentlich als „positiv“ gemeldet wurden, ließe sich eine hochkarätige Europa-Auswahl bilden.

Aktuell befindet sich Kylian Mbappé, der zur Zeit als der Spieler mit dem weltweit höchsten Markwert (= 180 Millionen Euro) gilt, bei Paris SG als einer von sieben Stars des Champions-League-Finalisten in Quarantäne. Rapids belgischer Gegner in der Qualifikation zur neuen Champions League wird in Gent auf Kapitän Vadis Ojidja-Ofoe wegen des Virus verzichten müssen.