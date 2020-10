KURIER-Jubiläum: Was Hansi Hinterseer, John Travolta und Angela Merkel gemeinsam haben

John Travolta

66 Jahre geprägt von Erfolgen und tragischen Verlusten. Das beschreibt das Leben von John Travolta wohl am besten. Geboren am 18. Februar 1954 gelang dem italo-irischen US-Amerikaner mit seinem Hüftschwung in „Saturday Night Fever“ 1977 der große Durchbruch. Doch genau zu dieser Zeit erschütterten ihn bereits die ersten Schicksalsschläge.

Seine damalige Freundin Diana Hyland starb 1977 an Brustkrebs. Ein Jahr später verlor seine Mutter den Kampf gegen Krebs. In den 70er Jahren schloss sich Travolta Scientology an und ist bis heute eines der bekanntesten Mitglieder der umstrittenen Organisation. Erst in den 90er Jahren kam der private und berufliche Aufschwung. 1991 heiratete er die „Liebe seines Lebens“, Schauspielerin Kelly Preston. Mit ihr bekam er drei Kinder.

„Nur wenn ich sie in meiner Nähe habe, fühle ich mich ruhig und sicher“, sagte er 2018. 1994 gelang dem Hobbypiloten auch das filmische Comeback. Regisseur Quentin Tarantino besetzte ihn in „Pulp Fiction“. Ein Jahr später erhielt er für seine Rolle in „Get Shorty“ den Golden Globe.

Doch die Wonne währte nicht lange. 2009 kam sein ältester Sohn Jett bei einem Familienurlaub auf den Bahamas durch einen Krampfanfall ums Leben. Nach dessen Tod wollte John Travolta eigentlich keine Rollen mehr annehmen. Er tat es dann doch, etwa im Oliver-Stone-Film „Savages“. Doch das nächste Unglück ließ nicht lange auf sich warten. Im Juli dieses Jahres starb seine Ehefrau an Brustkrebs.