Österreich gegen Bayern: Das Ländermatch

Robert Meyer hat für den KURIER den Versuch unternommen, im Match Österreich-Bayern vergleichbare (und ehrlicherweise auch nicht ganz vergleichbare) Schauplätze, Symbole und Protagonisten zu bewerten. An seiner Seite ein Österreicher, der eine Laufbahn als internationaler Spitzenkoch in Bayern hinlegte: Eckart Witzigmann. „Die gleiche Muttersprache zu benutzen, ist in aller Regel Zeugnis einer grundlegenden Verbundenheit, könnte man meinen, aber die emotionalen Ausschläge dieser These sind häufig beträchtlich. Die inner-britischen Diskussionen zum Thema Brexit sind ein schlagkräftiger Beweis der These, dass man zwar die gleiche Sprache nutzen kann, aber keiner den anderen verstehen will.“

Und wer gewinnt im direkten Vergleich? Was kann Bayern besser als Österreich? Auf jeden Fall Fußball spielen, sind sich Meyer und Witzigmann einig. Und möglicherweise punkten unsere Nachbarn auch mit Großzügigkeit, denn: „Während germanische Ballkicker in Österreich nie so ganz in den Olymp durften, sind die Ballhelden aus Tu-Felix-Austria zu nationalen Helden geworden. Das Goldstück Alaba ist längst Bestandteil der bayrischen Seele, da ist man stolz auf ihn und hat die Einbürgerung praktisch schon vollzogen,“ sagt Witzigmann.

Den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz wird man vermutlich nicht einbürgern, aber immerhin wurde er am Freitag beim Online-Parteitag der CSU zugeschaltet.