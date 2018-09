Elmar Wepper: „Ich bin nicht so brav, wie ich immer lesen muss“

Herr Wepper, in Ihrem neuen Film „Grüner wird’s nicht ...“, spielen Sie einen alternden Gärtner, der aus seinem Leben ausbricht. Im Film fügt sich dabei eines zum anderen. Das ist im wahren Leben eher selten so.

Es gibt da diesen alten Satz: „Movie is bigger than Life.“ In einem Film ist ja vieles verdichtet und künstlerisch verändert. Was mir an dem Film gefällt, ist, dass es keine tiefenpsychologische Krisen-Doku über einen alternden Gärtner geworden ist, sondern etwas Märchenhaftes hat.

Das Fantastisch-Skurrile wechselt sich mit realistischen Szenen ab.

Damit der Zuseher zwischendurch die Bodenhaftung nicht verliert. Wenn ich einen Satz vom wunderbaren Otti Fischer (Anm.: Kabarettist und Schauspieler) zitieren darf: „Leicht ist schwer was.“ Das verstehen die Österreicher, wir Bayern sowieso. Etwas Leichtes herzustellen, ist schwer.

Der Film ist wunderschön geworden. Ich bin allerdings auch bei alten Folgen der „Polizeiinspektion 1“ hängen geblieben.

Ja mei, ...

Lange her. Denken Sie gern an die Zeit zurück?

Aber klar! Wir haben das zehn Jahre gemacht, 130 Folgen, drei Monate Drehzeit pro Staffel. Da hat sich jeder drauf gefreut, der Max (Anm.: Grießer), der Walter (Anm.: Sedlmayr) und ich. Wir hatten auch tolle Autoren und wenn einmal was nicht so war, wie der Walter das wollte, hat er rumgeschrien: „Ja mei, wir san doch Polizisten und koane Deppen. I hob’ ois umg’schrieben, weil so ist des a Schmarrn.“

Eigentlich tragisch, wie Walter Sedlmayr ums Leben gekommen ist – und Max Grießer auch.

Ja, der Max Grießer hat sich umgebracht aus heiterem Himmel und der Sedlmayr ist auf ganz unwürdige, schreckliche Art umgekommen (Anm.: Er wurde ermordet). Vornehmlich dem Walter war es zu verdanken, dass die Serie den Menschen über die Jahre so ans Herz gewachsen sind.

Sie haben seither viele Figuren gespielt. Brennt das Feuer als Schauspieler in Ihnen noch?

Es gibt Schauspieler, die haben die absolute Gewissheit, dass sie diesen Beruf ausüben müssen. Also ganz so war es bei mir nie. Ich habe mich der Schauspielerei nie ausgeliefert. Ich brauche diese Distanz, das gibt mir Freiheit und Schutz. Ich liebe meinen Beruf und er ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber mein Leben ist er nicht.

Wem oder was sind Sie ausgeliefert?

Ich möchte mich nichts und niemandem ausliefern. Das widerspricht meinem Innersten. Dann läuft man Gefahr, sich zu verlieren.

Vielleicht läuft’s gerade deshalb. Sie sind 74 und noch immer gut im Geschäft.

Dafür gibt es kein Rezept für Jedermann. Wir sind alle unterschiedlich gestrickt. Ein Schauspieler ist unglücklich, wenn sich nicht ein Film an den anderen reiht, ein anderer braucht nach jeder Produktion ein halbes Jahr Pause. Jeder muss herausfinden, was für ihn richtig und wichtig ist.

2008 haben Sie mit dem Film „Kirschblüten – Hanami“ auch noch den Durchbruch im Kino geschafft. Sie waren sehr gerührt, als Sie den Deutschen Schauspielpreis dafür bekommen haben. Vielleicht ist Ihnen die Schauspielerei doch wichtiger, als Sie glauben?

Da hab ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Alles, was ich in dem Beruf mache, kann ich nicht so leicht aus dem Ärmel schütteln. So nichts Halbes und nichts Ganzes, da tu' ich mir schwer. Die richtige Balance zu finden, die richtige Distanz und Nähe, das ist frü mich das Entscheidende. "Kirschblüten" war da eine außergewöhnliche Erfahrung und hat mich schon aus meiner "schauspielerischen Wohlfühlsituation" herausgeholt.

Ihr Bruder Fritz saß damals im Publikum und hat geweint. Warum?

Ich glaube, es war die Freude und Bewegtheit, den Bruder in diesem Moment auf der Bühne zu sehen. Natürlich liegt da alles drin. Die Ehrung, unsere Bruderschaft ... Wir mögen uns sehr und haben eine enge Beziehung. Wäre es umgekehrt so gewesen, hätte es mich auch gerissen, keine Frage.

Sie sehen einander ähnlich. Stört es Sie, mit dem Bruder verwechselt zu werden?

Es kommt schon vor, dass jemand sagt: „Sie san mir vielleicht so ein Bürgermeister“. Dann sag ich: „Ich bin der andere Wepper! (Anm.: Fritz Wepper spielt in der Serie „Um Himmels Willen“ einen dreisten Bürgermeister) Man macht den Job so lange, da gibt es keine vordergründigen Eitelkeiten.