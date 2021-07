"Kottan"-Regisseur Peter Patzak wird 70

"Damals habe ich mir gedacht, jetzt werde ich mir ein paar Perlen aussuchen können", erzählte Patzak vor einigen Jahren im Gespräch mit der APA. Doch stattdessen blieben die Aufträge des ORF auf einmal aus, es kam zum Knacks. "Die haben ganz einfach auf mich vergessen." Stattdessen widmete sich Patzak wieder vermehrt der Malerei, und 2007 inszenierte er mit Theo van Goghs "Interview" im Stadttheater Walfischgasse erstmals für die Bühne.

Die Malerei hat Patzak seit 1961 stets parallel betrieben, regelmäßige Ausstellungen führten ihn u.a. in die Schweiz und nach New York. Erst jüngst, im September und Oktober, wurde im Künstlerhaus Klagenfurt die Schau "The Gate to the Garden" gezeigt. Seit 1993 unterrichtete er zudem als ordentlicher Professor Regie an der Wiener Filmakademie, zuletzt auch als Institutsvorstand, bevor er mit 1. Oktober 2013 emeritierte.

Zum 65. Geburtstag erhielt der Tausendsassa, der auch Kurzgeschichten verfasste und Drehbücher schrieb, das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Die Liebe zur Kunst hat der leidenschaftliche Gärtner gemeinsam mit seiner Frau Eve den Söhnen weitergegeben: Serge ist Filmemacher in New York, Fabian malt - und stellte angeblich auch einmal lapidar fest: "Wie kann man nicht Künstler werden, wenn man so aufwächst?"