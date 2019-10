Als sich der Monaco Franze nur das Telefon anschauen wollte

Der Franz, also der Münchner Franz, der Monaco Franze: Schüchtern war er nicht, im Gegensatz zu seinem Darsteller Helmut Fischer (1926–1997).

Aber wenn es um seine Affären geht, war die Zahl wohl nicht größer als beim Papst.

So ungefähr.

Der Monaco Franze hat ja nur ... „angemacht“, sehr kultiviert und schon damals recht altmodisch, wenn man sich an die zehnteilige TV-Serie 1981 bis 1983 erinnern will:

„Haben Sie ein Telefon daheim, Fräulein Ingeborg? Das tät ich mir aber gern einmal anschauen.“

Oder:

„Und wenn ich Sie jetzt beispielsweise einmal gern treffen wollt, Fräulein Jacqueline?“ – „Sie wollen mich treffen? Warum?“ – „Weil ... weil ich einfach den Kontakt zur Jugend, also zur jüngeren Generation, nicht verlieren möchte. Mich tät zum Beispiel sehr interessieren, was die Jugend heut so denkt.“

Geliebt hat er aber immer nur sein „Spatzl“, seine Ehefrau ( Ruth Maria Kubitschek, kürzlich 88 geworden). Das Foto oben zeigt die beiden.

Geschrieben wurden die Drehbücher von Regisseur Helmut Dietl (1944–2015) – gemeinsam, das mag überraschen, mit seinem Freund Patrick Süskind, der durch seinen Roman „Das Parfum“ weltberühmt wurde.

Ein Team, von dem auch Episoden der zweiten Münchner Kultserie „Kir Royal“ (1985) aus dem Leben des Klatschreporters Baby Schimmerlos stammten.

Süskind, 70 ist er, hat sich in der Öffentlichkeit immer extrem rar gemacht.