Railjet verlor Tür: Strecke erst nach drei Stunden gesperrt

Mehrere Bahninsider bestätigen dem KURIER, dass der Regionalzug REX1905 sowie ein Haltesignal in der Folge beschädigt worden sind. Eine interne Untersuchung habe mehrere Schrammen an der REX-Lokomotive ergeben. Die ÖBB bestätigen lediglich "Kratzspuren am Signal", Beschädigungen am entgegenkommenden Zug habe es laut einem Sprecher nicht gegeben.

Unklar ist noch, ob der Vorfall vom Verkehrsministerium untersucht wird. Das werde derzeit erst geprüft, heißt es aus dem Ressort von Leonore Gewessler (Grüne).

Einzelfälle häufen sich

Brisant ist der Vorfall vor allem deshalb, weil gerade auf der 29 Kilometer langen Neubaustrecke zwischen dem Tullnerfeld und St. Pölten mehr derartige Vorfälle passieren als im gesamten deutschen Bahnnetz, das rund 40.000 Kilometer umfasst.